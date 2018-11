Warschau (AFP) Die Polen haben am Mittwoch mit Bitterkeit des sowjetischen Überfalls auf ihr Land vor 75 Jahren gedacht. Anlässlich des Jahrestags der Invasion durch die Rote Armee am 17. September 1939 infolge des Hitler-Stalin-Paktes eröffnete Präsident Bronislaw Komorowski in Warschau eine Ausstellung, die den knapp 22.000 polnischen Offizieren gewidmet ist, die auf Befehl des sowjetischen Diktators Joseph Stalin im Wald von Katyn nahe der Stadt Smolensk hingerichtet wurden.

