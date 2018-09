Berlin (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) beginnt die Bundeswehr im Irak mit der Ausbildung kurdischer Kämpfer an Waffensystemen. Am Freitag sollen sieben deutsche Soldaten nach Erbil im Norden des Landes fliegen, wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte. Die Einweisung der kurdischen Ausbilder beginne in den kommenden Tagen. Die sechs Soldaten und ein Sanitäter fliegen demnach am Freitag vom NATO-Flugplatz Hohn bei Rendsburg nach Erbil.

