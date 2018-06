Berlin (AFP) Mehrere Politiker von SPD, Linken und Grünen haben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert, beim Besuch des Emirs von Katar auch kritische Themen wie die Unterstützung des Staates für die Dschihadisten anzusprechen. Der SPD-Wirtschaftspolitiker Klaus Barthel sagte dem Portal "Handelsblatt Online", mit Scheich Tamim bin Hamad al-Thani müsse auch über die Lage im Irak und in Syrien gesprochen werden - "und über die Rolle Katars in den Konflikten". Er erwarte, dass die Regierung dem Bundestag und der Öffentlichkeit erkläre, wer die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) unterstütze.

