Straßburg (AFP) Die EU-Mitgliedstaaten haben angekündigt, weitere 78 Millionen Euro für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie zu geben. Das Geld werde zusätzlich zu den 150 Millionen Euro bereitgestellt, die bereits von der EU-Kommission freigegeben wurden, wie die Kommissarin für humanitäre Hilfe, Kristalina Georgieva, am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg sagte. Die Zusagen wurden demnach auf einer EU-Konferenz zur Ebola-Krise am Montag in Brüssel gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.