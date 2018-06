Berlin (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will mehr Tierschutz in der Massentierhaltung durchsetzen. Dabei setze er auf "verbindliche Freiwilligkeit", notfalls sei er aber auch bereit, gesetzgeberisch tätig zu werden, sagte Schmidt am Mittwoch in Berlin. Das Konzept für mehr Tierwohl sieht unter anderem den Verzicht auf das Kürzen der Schwänze bei Mastschweinen oder der Schnäbel von Legehennen vor. Hier solle eine freiwillige Vereinbarung bis zum kommenden Frühjahr vorliegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.