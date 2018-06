Erfurt (AFP) Bei der schwierigen Regierungsbildung in Thüringen haben Linke, SPD und Grüne ein erstes Sondierungsgespräch für Donnerstag vereinbart. Das sagte SPD-Landesgeschäftsführer René Lindenberg am Mittwoch in Erfurt. Auch mit der CDU werde es zeitnah ein Gespräch geben. In Thüringen sind sowohl eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) als auch ein rot-rot-grünes Bündnis möglich. Sollte es zu Rot-Rot-Grün kommen, würde die Linkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Bodo Ramelow erstmals einen Ministerpräsidenten stellen.

