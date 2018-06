Seoul (AFP) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwoch den südkoreanischen Friedenspreis zugesprochen bekommen. Die Stiftung in Seoul begründete ihre Entscheidung damit, dass sich Merkel wiederholt zu deutschen Kriegsverbrechen in der Nazi-Zeit bekannt und dafür entschuldigt habe. Dadurch habe sie das "globale Bewusstsein für die Würde des Menschen" geschärft.

