Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hält an seiner Strategie fest, die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak nur aus der Luft anzugreifen. Es sollten keine Bodentruppen in den Irak entsandt werden, bekräftigte das Weiße Haus am Mittwoch. Derweil versicherte der Emir von Katar bei einem Besuch in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Bündnistreue im Kampf gegen den IS.

