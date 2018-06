Washington (AFP) Nach der Verwirrung um Äußerungen seines Generalstabschefs hat US-Präsident Barack Obama einen Kampfeinsatz von Bodentruppen im Irak erneut klar ausgeschlossen. "Die amerikanischen Truppen, die in den Irak verlegt wurden, haben keinen Kampfauftrag und werden keinen haben", sagte Obama am Mittwoch vor US-Soldaten. Derweil versicherte der Emir von Katar bei einem Besuch in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Bündnistreue im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS).

