Frankfurt/Main (AFP) Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will einem Zeitungsbericht zufolge in Deutschland 1000 Stellen abbauen. 600 Arbeitsplätze sollten bis 2016 gestrichen werden, die restlichen 400 in den folgenden zwei Jahren, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Mittwoch und beruft sich auf interne Quellen aus dem Unternehmen.

