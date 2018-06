Münster (AFP) Der Rechtsstreit zwischen zwei Schuhmacherfirmen um die Hochzeitsschuhe für den größten Mann der Welt ist beigelegt. In einem Vergleich vor dem Landgericht Münster einigte sich am Mittwoch ein Schusterunternehmen aus München mit einem Konkurrenten aus dem westfälischen Vreden. Demnach hat der 2,51 Meter große Türke Sultan Kösen die Schuhe des Vredener Schuhmachers auf seiner Hochzeit im vergangenen Herbst in der Türkei getragen.

