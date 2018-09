Hamburg (AFP) Eine Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge den Fahrdienst-Anbieter Uber ab. 73 Prozent seien dagegen, dass Unternehmen per Internet Fahrgäste an Fahrer ohne Taxischein vermitteln dürfen, ergab die am Mittwoch veröffentlichte TNS Emnid-Umfrage im Auftrag der "Zeit". Diese Ablehnung gelte auch, wenn die Fahrt deutlich billiger als die mit einem Taxi wäre.

