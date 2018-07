Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert ein Qualitätssiegel für Fernbusse. Der "enorme" Wettbewerbsdruck gehe "häufig leider auch zu Lasten der Sicherheit", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Mittwoch. Kontrollen hätten in den vergangenen Monaten zahlreiche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten offengelegt. Diese seien "Folge des harten Drucks der Betreiber auf die Fernbuslinienfahrer". "Der Wildwuchs in diesem Bereich muss durch die Einführung eines Qualitätssiegels für Fernbusfahrten beseitigt werden", forderte Behle.

