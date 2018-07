Kairo (AFP) Nach der unerlaubten Entnahme von Proben aus der weltberühmten Cheops-Pyramide bei Kairo ist das mutmaßliche Diebesgut aus Deutschland nach Ägypten heimgekehrt. Wie die Nachrichtenagentur Mena am Mittwoch berichtete, übergab das ägyptische Außenministerium die Gesteinsproben und Fragmente einer Inschrift an das ägyptische Altertumsministerium. Das Außenministerium hatte im August bereits mitgeteilt, dass die antiken Proben von den deutschen Behörden an die ägyptische Botschaft in Berlin übergeben worden seien.

