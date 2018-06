Eden Prairie (SID) - NFL-Klub Minnesota Vikings hat auf den öffentlichen Druck reagiert und den des Kindesmissbrauchs angeklagten Football-Profi Adrian Peterson wieder aus dem Kader gestrichen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den 29-Jährigen hatten die Vikings den Running Back zunächst suspendiert, ihn dann aber für das Auswärtsspiel am Sonntag bei den New Orleans Saints zurück ins Aufgebot geholt.

Das Vorgehen des Klubs aus der US-amerikanischen Profiliga hatte landesweit Kritik hervorgerufen. Zudem legte Klub-Sponsor Radisson die Zusammenarbeit mit den Vikings auf unbestimmte Zeit auf Eis. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es nun: "Adrian wird bis zur juristischen Klärung des Falls an keiner Teamaktivität mehr teilnehmen. Das gibt ihm Zeit, seine persönliche Situation in den Griff zu bekommen."

Peterson wird vorgeworfen, seinen vierjährigen Sohn mit einem Ast verprügelt haben. Das Kind hatte an den Beinen, auf dem Rücken, dem Gesäß und an den Hoden Blutergüsse und Schnittwunden erlitten. Peterson, gegen den zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen worden war, stellte sich anschließend der Polizei und ist nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß.