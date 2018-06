Paris (AFP) Kurz nach dem Vertrauensvotum für den Reformkurs der sozialistischen Regierung in Paris hat deren neuer Wirtschaftsminister Emmanuel Macron seinem Land eine bittere Diagnose ausgestellt: Frankreich sei "krank", sagte der Minister am Mittwoch dem Sender Europe 1. "Es gibt seit mehreren Jahren ein Fieber in diesem Land, das sich Massenarbeitslosigkeit nennt." Der zum rechten Flügel der Sozialisten zählende Macron zog daraus den Schluss, dass Reformen unvermeidlich seien: "Es gibt keine andere Wahl, als voranzuschreiten, als die Wirtschaft zu reformieren."

