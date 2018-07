Paris (AFP) In den Pilotenstreik bei der französischen Fluggesellschaft Air France hat sich am Mittwoch die Regierung in Paris eingeschaltet: Premierminister Manuel Valls und sein Wirtschaftsminister Emmanuel Macron riefen die Piloten auf, ihren Streik zu beenden. Es sei "bedauerlich", dass ein einzelner Berufsstand den gesamten Flugverkehr im Lande zum Stillstand bringen könne, sagte Valls dem Sender France Inter. Die Zukunft von Air France stehe auf dem Spiel. Die Piloten sollten den Streik beenden und sich an den Verhandlungstisch setzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.