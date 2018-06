Paris (AFP) Der Vorsitzende der sozialistischen Partei Frankreichs, Jean-Christophe Cambadélis, hat den Vorwurf scharf zurückgewiesen, er habe sich seinen Doktor-Abschluss mit einer Fälschung erschlichen. "Das ist ganz großer Quatsch", sagte Cambadélis am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Ein Journalist der Enthüllungsplattform Médiapart schreibt in einem neuen Buch, Cambadélis habe in Paris einen Doktortitel in Soziologie erhalten, obwohl er die dafür zuvor erforderlichen Diplome gar nicht hatte. Die regierenden Sozialisten in Frankreich wurden in den vergangenen Monaten durch eine ganze Serie interner Affären erschüttert.

