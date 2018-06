Heidenheim (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat auch das zehnte und letzte Qualifikationsspiel für die WM 2015 gewonnen. Gegen die irische Auswahl siegte das Team von Trainerin Silvia Neid am Abend im Stadion von Heidenheim mit 2:0. Die Tore schossen die Bayern-Spielerin Melanie Behringer und Anja Mittag vom FC Rosengård. Für die WM-Endrunde 2015 in Kanada hatte sich das DFB-Team schon am Samstag in Moskau vorzeitig qualifiziert: Das Team besiegte Russland mit 4:1.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.