Barcelona (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen feiert auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs sein Debüt für den FC Barcelona. Der frühere Gladbacher (22), der sich Barça im Sommer angeschlossen hatte, steht laut der offiziellen Manschaftsaufstellung im Champions-League-Spiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) gegen Apoel Nikosia im Tor.

In den bisher drei Ligaspielen der Primera División vertraute Trainer Luis Enrique auf den Chilenen Claudio Bravo (31), allerdings war ter Stegen zuletzt auch am Rücken verletzt. Ob ter Stegen seinen Platz im Tor auch in der Liga am Sonntag bei UD Levante behalten darf, ist noch offen.