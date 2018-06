Edinburgh (AFP) Vor dem europaweit gebannt erwarteten Referendum in Schottland haben sich Unabhängigkeitsbefürworter und Gegner einen emotionsgeladenen Endspurt geliefert. Bei einem "Ja" würden die Schotten am Freitag "am ersten Tag eines besseren Landes aufwachen", schrieb Regierungschef Alex Salmond in einem offenen Brief. Der britische Ex-Finanzminister Alistair Darling versprach hingegen einen "schnelleren" Wandel durch einen Verbleib im Königreich. In letzten Umfragen lag das "Nein"-Lager knapp vorn.

