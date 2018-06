Ahmedabad (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping ist am Mittwoch zu seinem ersten Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Indiens Premierminister Narendra Modi empfing den Staatschef des Nachbarlandes in seiner Heimatstadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat. Der dreitägige Besuch steht im Zeichen der Annäherung der beiden Großmächte. "Die Beziehungen zwischen China und Indien sind zu einer der dynamischsten und erfolgversprechendsten bilateralen Beziehungen im 21. Jahrhundert geworden", schrieb Xi in einem am Mittwoch in der indischen Zeitung "The Hindu" veröffentlichten Gastbeitrag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.