Berlin (dpa) - Der reiche Golfstaat Katar, der bereits Anteile großer Dax-Konzerne hält, hat weitere Unternehmensbeteiligungen in Deutschland angekündigt. Man erwarte in der nächsten Zukunft, dass die Investitionssumme Katars in der deutschen Wirtschaft weiter wachsen wird, sagte Wirtschafts- und Handelsminister Scheich Ahmed bin Jassim bin Mohamed Al Thani bei einem Wirtschaftsforum in Berlin. Umgekehrt gebe es auch für deutsche Firmen in Katar große Investitionschancen. Bis zur Fußball-WM im Jahr 2022 sind dort gewaltige Infrastrukturprojekte geplant.

