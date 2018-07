Tokio (AFP) Der japanische Elektronikriese Sony hat eine drastische Gewinnwarnung ausgegeben. Der Nettoverlust im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März werde sich von 50 Milliarden Yen auf 230 Milliarden Yen (1,7 Milliarden Euro) erhöhen, teilte Sony am Mittwoch mit. Grund sei eine Abschreibung in der Mobilfunksparte in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro. Im Konkurrenzkampf mit Apple und Samsung rechnet Sony nun mit deutlich weniger verkauften Smartphones.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.