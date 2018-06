Bogotá (AFP) Bewaffnete haben im Nordwesten Kolumbiens einen Polizeikonvoi in einen Hinterhalt gelockt und sieben Beamte getötet. Nach Angaben der Regierung wurden bei dem Angriff in der Region Uraba am Dienstag auch sieben Polizisten verletzt. Präsident Juan Manuel Santos machte die Rebellengruppe Farc verantwortlich und sprach von einer "feigen Attacke", die von allen Kolumbianern verurteilt werden müsse.

