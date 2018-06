Istanbul (dpa) - In einem neuen Video droht die Terrormiliz Islamischer Staat den USA unverhohlen mit Widerstand im Irak. Der seit gestern im Internet verbreitete Film trägt den Titel "Flammen des Krieges". Er zeigt Bilder von Dschihadisten, die Panzer beschießen und zerstören. Zu sehen sind zudem US-Soldaten, unter anderem wie sie einen Verwundeten wegtragen. Auch US-Präsident Barack Obama wird eingeblendet. Er sagt in einem Ausschnitt, US-Kampftruppen würden nicht in den Irak zurückkehren. Der 52 Sekunden lange Film endet mit der Einblendung "Der Kampf hat erst begonnen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.