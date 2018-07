Tampa (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat alle Spekulationen widerlegt und schickt keine Bodentruppen in den Irak. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte werde er sie nicht zu einem weiteren Bodenkrieg im Irak verpflichten, sagte Obama jetzt bei einem Truppenbesuch des Zentralkommandos in Tampa in Florida. Das Zentralkommando ist unter anderem für Irak und Syrien zuständig ist. Zugleich warnte er die Terrormiliz IS vor dem langen Arm des US-Militärs.

