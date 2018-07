Jerusalem (AFP) Nur 13 Prozent der erwachsenen Israelis sind laut einer aktuellen Umfrage der Meinung, dass das Ansehen ihres Landes in der Welt gut ist. Mehr als sechzig Prozent der Befragten glauben demnach, dass Fortschritte im Nahost-Friedensprozess erreicht werden müssen, um die Außenbeziehungen Israels zu verbessern. Dies sind die zentralen Ergebnisse des jährlich erstellten Außenpolitik-Index, die das Israelische Institut für Regionale Außenpolitik (Mitvim) am Mittwoch in Jerusalem veröffentlicht hat.

