Portorož (AFP) Walfänger haben im vergangenen Jahr weltweit 1645 Meeressäuger getötet. Unter anderem wurden in Norwegen trotz des seit 1986 geltenden Jagdverbots 594 Tiere erlegt, wie die Internationale Walfangkommission (IWC) am Mittwoch bei einer Tagung in Slowenien mitteilte. In Japan wurden demnach 417 Wale getötet, während in Grönland 201 und in Island 169 Wale der Jagd zum Opfer fielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.