Hamburg (SID) - Wegen Trainingsrückstands nach diversen Verletzungen muss Gymnastin Laura Jung aus St. Wendel auf eine Teilnahme an den am Montag beginnenden Weltmeisterschaften in Izmir verzichten. Einzige deutsche Einzel-Starterin ist somit die deutsche Vierkampf-Meisterin Jana Berezko-Marggrander aus Schmiden. Der Deutsche Turner-Bund hat auch eine Gruppe für die Welttitelkämpfe in der Türkei gemeldet.