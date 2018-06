Seoul (AFP) Südkoreanische Streitkräfte haben einen US-Bürger festgenommen, der durch einen Grenzfluss nach Nordkorea schwimmen wollte. Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch erklärte, wurde der Mann in der Nacht zuvor aufgegriffen und den zuständigen Behörden übergeben. Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge sagte der Mann, der ungefähr Anfang 30 war, den Ermittlern, er habe in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un treffen wollen.

