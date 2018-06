Istanbul (AFP) Die Türkei denkt über die Einrichtung von militärisch gesicherten Pufferzonen in Syrien nach. Sein Land werde alles zur Bewahrung der eigenen Sicherheit unternehmen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus laut Medienberichten vom Mittwoch. Zeitungsmeldungen zufolge sollen die Pufferzonen dem Ziel dienen, erwartete Flüchtlingsbewegungen nach westlichen Angriffen auf die radikalislamische Organisation Islamischer Staat (IS) in Syrien aufzufangen.

