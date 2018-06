Washington (AFP) Die US-Zentralbank Federal Reserve fährt den Aufkauf von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren auf 15 Milliarden Dollar (11,6 Milliarden Euro) im Monat zurück. Der für die Geldpolitik zuständige Offenmarktausschuss der Fed kündigte am Mittwoch an, bei seinem nächsten Treffen Ende Oktober die Anleihenkäufe ganz einzustellen, sollte sich die Lage am Arbeitsmarkt wie erwartet entwickeln. Den Leitzins will die Notenbank allerdings noch "beträchtliche Zeit" auf dem Rekordtief von null bis 0,25 Prozent halten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.