Donezk (AFP) Die Kämpfe in der Ostukraine gehen auch nach Verabschiedung eines Autonomiegesetzes in Kiew weiter. Vom Flughafen von Donezk wurden am Mittwoch wieder heftige Gefechte gemeldet. Überdies gab die Stadtverwaltung den Tod von zwei Zivilisten bekannt. Drei weitere Zivilisten seien verletzt worden, als ein Markt Anfang der Woche von Geschossen getroffen worden sei.

