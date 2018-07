Oslo (AFP) Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr weltweit 21,9 Millionen Menschen zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen. Weltweit seien im Jahr 2013 dreimal so viele Menschen durch Naturkatastrophen vertrieben worden wie durch Kriege und Konflikte, hieß es in einem am Mittwoch in Oslo vorgestellten Bericht des Beobachtungszentrums für Binnenflüchtlinge (IDMC). Knapp eine Woche vor dem UN-Klimagipfel in New York warnten die Autoren, die Zahl der Menschen drohe weiter zu wachsen, die in vom Klimawandel gefährdeten Gebieten leben.

