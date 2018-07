New York (AFP) Knapp eine Woche vor dem Klimagipfel in New York hat die UN-Sonderbeauftragte für den Kampf gegen den Klimawandel einen "Kurswechsel" angekündigt. Von dem Gipfel am 23. September und dem folgenden Gipfel in Paris werde eine Botschaft ausgehen, die mehr sei als "das übliche Geschäft mit grünem Anstrich", sagte Mary Robinson am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Sie kündigte Entscheidungen an, die es ermöglichen würden, das Ziel einer maximalen Erderwärmung um zwei Grad Celsius einzuhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.