New York (AFP) Zehn Jahre nach dem Aus der Comedy-Serie "Friends" erfreut sich die TV-Show offenbar noch immer großer Beliebtheit. Fans der Serie belagerten am Mittwoch in New York den Nachbau jenes Cafés, das zu den Hauptdrehorten von "Friends" gehörte. Nach Angaben der Café-Betreiber übernachteten einige Menschen sogar vor dem "Central Perk", das anlässlich des 20. Geburtstags der Serie für einen Zeitraum von vier Wochen im New Yorker Trendbezirk SoHo eröffnet wurde.

