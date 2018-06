New York (AFP) Hollywoodstar Leonardo DiCaprio wird Friedensbotschafter der Vereinten Nationen und will sich dabei vor allem für das Klima engagieren. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte bei der Ernennung des Schauspielers am Dienstag, DiCaprio sei eine "glaubhafte Stimme in der Umweltbewegung" und verfüge über die richtige Plattform, um seine Botschaft zu verbreiten. Schon am kommenden Dienstag soll DiCaprio demnach beim UN-Klimagipfel in New York eine Rede halten.

