Washington (AFP) Mit Unterstützung der Privatwirtschaft will die Nasa bis zum Jahr 2017 die Ära der Abhängigkeit von Russland in der bemannten Raumfahrt beenden. Drei Jahre nach dem Ende des Shuttle-Programms kündigte die US-Raumfahrtbehörde am Dienstag an, mit den US-Unternehmen Boeing und SpaceX eine neue Generation von bemannten Raumfähren zu entwickeln. Seit 2011 sind US-Astronauten für den Flug zur Internationalen Raumstation ISS auf russische Sojus-Kapseln angewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.