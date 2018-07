Los Angeles (AFP) Die beiden Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling sind Eltern geworden. Wie die Magazine "US Weekly" und "People" am Dienstag berichteten, brachte die 40-jährige US-Schauspielerin ein Mädchen zur Welt. Geboren wurde die Kleine laut "US Weekly" bereits am Freitag. Für Mendes und den 33-jährigen kanadischen Schauspieler Gosling ist es das erste Kind.

