Washington (AFP) Wegen Rekrutierungsversuchen für die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) hat die US-Justiz am Dienstag einen US-Bürger jemenitischen Ursprungs angeklagt. Moufid E. wird vorgeworfen, 2013 und Anfang 2014 zwei Informatiker, die für die Bundespolizei FBI arbeiteten, für die Extremisten im Irak und Syrien angeworben zu haben, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Zudem habe er einem Mann im Jemen 600 Dollar (463 Euro) zukommen lassen, damit sich dieser in Syrien dem Kampf des IS anschließe.

