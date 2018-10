Washington (AFP) Das Weiße Haus hat die Äußerungen von US-Generalstabschef Martin Dempsey über einen möglichen Kampfeinsatz von US-Bodentruppen im Irak als "rein hypothetisches Szenario" bezeichnet. Dempsey habe sich lediglich auf mögliche "taktische Empfehlungen" an Präsident Barack Obama in einer "zukünftigen Situation" bezogen, sagte Obamas Sprecher Josh Earnest am Dienstag. Es sei normal, dass das Militär für eine Reihe von Eventualitäten plane.

