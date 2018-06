Washington (AFP) Die Weltbank hat vor schwerwiegenden Folgen der Ebola-Epidemie für die Wirtschaft in den am schlimmsten betroffenen Staaten Westafrikas gewarnt. Bei einer weiteren Ausbreitung könnte das Virus dem wirtschaftlichen Leben in Guinea, Liberia und Sierra Leone einen "katastrophalen Schlag" versetzen, schreiben Experten der Weltbank in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Den Berechnungen zufolge könnte das Bruttoinlandsprodukt der drei armen Länder in diesem Jahr um insgesamt 359 Millionen Dollar (277 Millionen Euro) und im kommenden Jahr um 809 Millionen Dollar niedriger ausfallen.

