Sydney (AFP) Die australische Polizei hat mit dem größten Anti-Terror-Einsatz in der Geschichte des Landes offenbar Anschlagspläne der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) vereitelt. 15 Verdächtige seien am Donnerstagmorgen in Vororten der Metropolen Sydney und Brisbane festgenommen worden, sagte Premierminister Tony Abbott. Einige der Extremisten sollen den Angaben zufolge die öffentliche Hinrichtung wahllos ausgesuchter Australier beabsichtigt haben.

