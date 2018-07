Berlin (AFP) Ein möglicher Rücktransport abgebrannter Brennelemente aus dem Versuchsreaktor Jülich in die USA wäre nach Einschätzung von Greenpeace illegal. Die Umweltorganisation legte am Donnerstag in Berlin ein Rechtsgutachten vor, das dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen nach Greenpeace-Angaben Pflichtverletzungen vorwirft. Eine Verschickung der 152 Castor-Behälter vom Zwischenlager auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich (FZJ) in die Atomfabrik Savannah River Site im US-Bundesstaat South Carolina würde demnach gegen das Verbot verstoßen, Atommüll aus kommerzieller Nutzung zur Wiederaufarbeitung ins Ausland zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.