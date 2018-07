Dresden (AFP) Rund zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen haben CDU und SPD ihre Sondierungsgespräche über eine mögliche gemeinsame Regierung beendet. Die Spitzen der Landesparteien sprachen nach dem zweiten Treffen am Donnerstag in Dresden von einer guten und vertrauensvollen Atmosphäre. Seine Partei gehe "mit einem guten Gefühl" aus den Gesprächen, sagte Sachsens SPD-Generalsekretär Dirk Panter. In einigen Punkten - zum Beispiel in der Bildungspolitik - sehe die SPD noch Diskussionsbedarf. Hier müssten sich beide Seiten in eventuellen Koalitionsgesprächen weiter annähern, sagte Panter.

