Berlin (AFP) Die Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen zwischen EU und USA (TTIP) könnten nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) als Chance für einen faireren Wettbewerb und bessere Arbeitsbedingungen betrachtet werden. In einem AFP am Donnerstag vorliegenden gemeinsamen Positionspapier heißt es, Ministerium und DGB würden zwar nicht in allen Punkten zum TTIP übereinstimmen, verfolgten aber an vielen Stellen dieselben Ziele.

