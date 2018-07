Düsseldorf (AFP) Die Ebola-Epidemie in Westafrika hat nach Angaben des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft inzwischen auch Folgen für deutsche Firmen. In den betroffenen Ländern beobachte der Verein "negative Effekte auf den Handel und das Projektgeschäft deutscher Firmen", sagte Hauptgeschäftsführer Christoph Kannengießer dem "Handelsblatt" vom Donnerstag. Zuletzt hätten die Geschäfte deutscher Unternehmen in der Region noch "stark zugenommen".

