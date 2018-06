Frankfurt/Main (AFP) In Nordrhein-Westfalen ist ein 21-Jähriger festgenommen worden, weil er an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf telefonisch mit Bombenexplosionen gedroht haben soll. Der Mann wird verdächtigt, im Januar in einem Drohanruf am Flughafen Köln/Bonn 100.000 Euro gefordert zu haben, wie die für die Ermittlungen zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Ein ähnlicher Drohanruf war demnach kurz zuvor am Flughafen Düsseldorf eingegangen. Am Airport Köln/Bonn führten die Drohungen unter anderem zur Evakuierung eines Terminals und der Sperrung einer Autobahn.

