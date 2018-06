Berlin (AFP) Der für den Negativpreis "Goldener Windbeutel" nominierte Lebensmittelkonzern Coop will seinen Bio-Apfelsaft der Marke "Unser Norden" künftig nur noch mit Äpfeln aus Norddeutschland produzieren. Coop habe die "fehlende Komponente der Regionalität" eingeräumt und wolle die "Werbelüge" abstellen, teilte die Verbraucherorganisation Foodwatch am Donnerstag in Berlin mit. Das Unternehmen habe angekündigt, die Definition für die regionalen "Unser Norden"-Produkte neu zu fassen. Unter der Marke würden dann nur noch Produkte angeboten, "die allen Ansprüchen an Regionalität gerecht werden", zitierte Foodwatch aus einer E-Mail von Coop.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.